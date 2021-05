Während der bundesweiten Aktionswoche mit dem Motto "Gut betreut in Kindertagespflege" flatterten auch in Grünwald die bunten Luftballons im Wind und zeigten an, wo überall Kindertagespflege angeboten wird. "Ich fand's beeindruckend, dass alle mitgemacht haben und welche tollen Plakate aushingen", fasste die Tagespflegerin Susanne Mende die vom 3. bis 9. Mai dauernde Aktion zusammen. Mende ist als Springerin der Nachbarschaftshilfe Grünwald in den Isartalgemeinden Baierbrunn, Grünwald, Pullach und Straßlach-Dingharting im Einsatz. Beratung und Vermittlung ist unter Telefon 089/649 64 99 90 möglich.