Vorfreude to go

Wer seine Fenster weihnachtlich schmückt, bringt nicht nur sich und seine Familie in Adventstimmung, sondern bietet gleichzeitig Spaziergängern eine Vorfreude to go. In Grünwald haben sich mehrere Familien gefunden, die seit Sonntag und noch bis zum 23. Dezember ihre Fenster, eines nach dem anderen, besonders schön adventlich gestalten, zwischen 17 und 18 Uhr festlich beleuchten und somit den Ort und seine Bewohner mit einem lebendigen Adventskalender beglücken. Die einzelnen Stationen auf dem Kripperlweg liegen in den Kirchen Maria Königin und St. Peter und Paul aus. Dabei gebe es nicht nur schmucke Fenster zu sehen, sondern auch weihnachtlich gestaltete "Türchen" und auch Garagentore, meldet der Pfarrverband Grünwald, der die Aktion zusammen mit dem örtlichen Gewerbeverband initiiert hat.