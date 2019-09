Seinem Ärger über eine kurzfristige Schließung des in Grünwald ansässigen afghanischen Konsulats hat ein 25-Jähriger aus Baden-Württemberg Luft gemacht: Er demolierte den Schaukasten am Gebäude. Darauf aufmerksam wurde die Polizei, weil sie den Wagen des Mannes am Dienstag in der Früh kontrollierte. Noch während er gebeten wurde, seine Dokumente vorzuweisen, äußerte dieser lautstark seinen Unmut über das Konsulat, wie die Polizei mitteilt. Er sei extra aus Baden-Württemberg angereist, um Dokumente im Konsulat abzuholen, dann habe er von der Schließung gelesen. Daraufhin habe er den Schaukasten beschädigt. Zwischenzeitlich beruhigt, musste der 25-Jährige mit zur Inspektion kommen. Dort zeigte er sich einsichtig und konnte den Heimweg antreten.