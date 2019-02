20. Februar 2019, 21:35 Uhr Grünwald Theater am Rosenmontag

Wer am Rosenmontag, 4. März, Faschingsgaudi erleben möchte, ist am Abend im Hubertus-Lindner-Saal im Bürgerhaus Römerschanz gut aufgehoben. Beim "Theater am Rosenmontag" will die Münchner Kapelle "Charly's Band" mit ihrem Repertoire überzeugen. Gespielt werden Oldies der Sechziger- und Siebzigerjahre und aktuelle Pop- und Rocksongs. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro können im Vorverkauf bei Lederwaren Zacherl, Rathausstraße 1, erworben werden oder telefonisch (089/641 21 07) sowie an der Abendkasse.