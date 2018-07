30. Juli 2018, 21:45 Uhr Grünwald Sperrung der Kreisstraße M 11

Die Oberhachinger Straße in Grünwald ist seit Montag abschnittsweise komplett gesperrt; bis 10. September wird es auf der Kreisstraße M 11 zu weiteren Beeinträchtigungen kommen. Bis 7. August wird im ersten Bereich zwischen Marktplatz und der Einmündung der Laufzorner Straße gebaut; der Durchgangsverkehr in Richtung München wird südlich von Straßlach-Dingharting über Schäftlarn und Pullach umgeleitet. Innerorts wird ebenfalls umgeleitet, das gilt auch für die MVV-Linienbusse. An der Einmündung An den Römerhügeln in die Tölzer Straße wird für den Umleitungsverkehr eine provisorische Ampelanlage errichtet.