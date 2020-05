Die Gemeindebibliothek Grünwald hat wieder geöffnet, natürlich unter Einhalten einiger Regeln. Vor allem sollte man sich so kurz wie möglich in den Räumen aufhalten. Die Rückgabe der Medien darf nur über die blaue Box stattfinden, der Besuch sollte rechtzeitig vor der Mittags- oder Abendschließung erfolgen, Stoßzeiten sollte man vermeiden. Jeder muss einen Korb nehmen, damit die Anzahl der Besucher gezählt werden kann, das gilt auch für Kinder. Einen Mund-Nasen-Schutz müssen alle ab sieben Jahren tragen. Fast 900 neue Medien erwarten die Besucher, auch das E-Book-Angebot wurde erweitert. Die neue Adresse des E-Book-Katalogs lautet www.onleihe.de/gruenwald. Weitere Fragen zur Nutzung kann man per E-Mail stellen an info@bibliothek-gruenwald.de.