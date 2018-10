16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Grünwald Schaurige Gestalten

In den Herbstferien wird es schaurig in der Bavaria Filmstadt. Neu sind abendliche Spooky-Touren, zudem ist täglich Familienprogramm. Am 31. Oktober und am 1. November jeweils von 18.30 Uhr an geht es im Eingangsbereich der Filmstadt los. Teilnehmen dürfen Personen von 16 Jahren an. Denn schaurige Gestalten erscheinen aus Film-Dekorationen, Nebel wabert, Spinnennetze streifen die Haut, Filmblut spritzt. Für die Spooky-Touren sind die Tickets limitiert.