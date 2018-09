7. September 2018, 21:52 Uhr Grünwald Reparieren im Café

Lieb gewordene Gegenstände aus dem persönlichen Umfeld, oder unentbehrliche Sachen aus dem Haushalt, die nicht mehr so recht in Ordnung sind, muss man nicht in den Müll werfen. Sie werden im Reparatur-Café Grünwald am Dienstag, 18. September, von 16 bis 19 Uhr sofern möglich wiederhergestellt. In der Südlichen Münchner Straße 12 warten ehrenamtliche Experten auf ihre Aufgaben. Kaffee und Kuchen verkürzen eventuelle Wartezeiten und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Weitere Informationen unter E-Mail: a.tolanov@nachbarschaftshilfe-gruenwald.de.