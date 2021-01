Vermutlich jugendliche Randalierer haben am Samstagabend in Grünwald mehrere Kanaldeckel ausgehängt. Eine Passantin bemerkte gegen 22.30 Uhr einen offenen Schacht in der Perlacher Straße und rief die Polizei, die weitere in der Heckenrosen- und Painbreitenstraße sowie der Oberfeldallee entdeckte. Eine Gruppe von Verdächtigen flüchtete, dabei verlor einer eine dunkelblaue Wollmütze der Marke Ralph Lauren. Die Münchner Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.