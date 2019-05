20. Mai 2019, 21:45 Uhr Grünwald Preisträgerkonzert

Die führenden musikalischen Nachwuchstalente Bayerns werden am Sonntag, 26. Mai, im August-Everding-Saal in Grünwald ihr Können zeigen. Beim Preisträgerkonzert des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" treten auch prämierte Schüler der gastgebenden Musikschule Grünwald auf. Die jungen Virtuosen werden Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen präsentieren. In der Solowertung sind heuer Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang (Pop), in der Ensemblewertung Klavier (Kammermusik) und Duo Klavier plus Blasinstrument sowie Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik und besondere Instrumente zu hören. Das Preisträgerkonzert beginnt um 17 Uhr.