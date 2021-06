Die Polizei sucht eine etwa 20 bis 30 Jahre alte korpulente Frau, die am Sonntag den Sturz einer Fahrradfahrerin in Grünwald verursacht und sich dann von der Unfallstelle entfernt hat. Die Unfallflüchtige war am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Südlichen Münchner Straße unterwegs, sie schob ein Fahrrad, in ihrer Begleitung war ein Kind, das auch sein Rad schob. Eine 54-Jährige aus München fuhr auf derselben Straße am rechten Rand, wo sich kein Radweg befindet. Auf Höhe der Hausnummer 68 trat die Gesuchte unerwartet auf die Straße. Die Münchnerin stürzte, da sie ausweichen musste, und verletzte sich. Trotz Aufforderung ging die Verursacherin weg. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 089/62 16-33 22.