Gute und schlechte Nachricht für Grünwalder Leserinnen und Leser. Die schlechte: Die Gemeindebibliothek macht "aus gegebenem Anlass" von Dienstag, 1. Dezember, an für eine unbestimmte Zeit dicht. Wer sich bis dahin nicht mit Lektüre eingedeckt hat, muss warten. Die gute Nachricht: Weil das so ist, hatte die Bibliothek bereits am Freitag durchgehend geöffnet und wird auch an diesem Montag ihrer Kundschaft diese Sonderöffnung wegen der bevorstehenden Schließung anbieten. Nicht eingeschränkt ist dagegen die Möglichkeit, Bücher wieder zurückzugeben. Auch während der Geschäftsschließung sei die dafür vorgesehene "Blaue Box" geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindebibliothek.