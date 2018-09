5. September 2018, 21:57 Uhr Grünwald Noch ein Abschnitt gesperrt

Die Vollsperrung der Kreisstraße M 1, Oberhachinger Straße zwischen Oberhaching und dem Ortsanfang Grünwald, ist aufgehoben. Noch bis Montag, 10. September, bleibt hingegen in Grünwald der Abschnitt der Oberhachinger Straße zwischen der Kreuzung mit der Josef-Sammer-Straße/Sudetenstraße und dem Marktplatz gesperrt. Hier müssen noch Arbeiten an den bestehenden Kanal- und Entwässerungsschächten, Asphaltierungsarbeiten an den einmündenden Ortsstraßen sowie für die Fahrbahnmarkierungsarbeiten erledigt werden. Der Verkehr wird in Grünwald je nach Fahrziel (München, Pullach, Straßlach-Dingharting) innerörtlich umgeleitet. Die Linienbusse werden weiterhin über Wörnbrunn umgeleitet.