Bilanz ziehen wird der Grünwalder Rathauschef Jan Neusiedl (CSU) bei der Bürgerversammlung, die am Donnerstag, 7. Oktober, 19 Uhr, in der Aula des Gymnasiums stattfindet. Anträge müssen bis spätestens eine Woche vor dem Termin schriftlich bei der Gemeinde eingehen. Eine Anmeldung unter Telefon 089/64 16 21 63 oder per E-Mail an info@gemeinde-gruenwald.de ist erforderlich.