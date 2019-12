Das Neujahrskonzert sorgt am Sonntag, 12. Januar, um 19 Uhr für einen musikalischen Jahres-Auftakt im August-Everdng-Saal, Eberstraße 1. Das Kammerorchester der Münchner Philharmoniker und sein Leiter Lorenz Nasturica-Herschcowici präsentieren Wiener Walzer-Klänge und andere Neujahrs-Klassiker. Als Solisten konnten zwei junge Stimmen des Mariinsky Theaters in St. Petersburg gewonnen werden: die Sopranistin Angelina Akhmedova und der Bariton Vladislav Kupriyanov, die beide zu den Preisträgern des Internationalen Tschaikowsky Wettbewerbs 2019 gehören. Christoph Well, Solotrompeter der Münchner Philharmoniker unter Sergio Celibidache und langjähriges Mitglied der "Biermösl Blosn", wird wieder durch das Programm führen.