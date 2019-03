20. März 2019, 22:03 Uhr Grünwald Neue Haltestelle für Linientaxi

Vom 1. Mai an hält das Grünwalder Linientaxi auch am Haus der Begegnung. Eine neue Haltestelle wird an der Johann-Einhauser-Straße eingerichtet. Das hat der Verwaltungsausschuss des Grünwalder Gemeinderats am Dienstagabend beschlossen. Ein Bushäuschen kann an der Stelle jedoch nicht eingerichtet werden, da der Bürgersteig nicht die erforderliche Breite hat. Die Kosten für die zusätzliche Haltestelle betragen pro Monat 250 Euro für die Gemeinde. Das Linientaxi ist ein kostenloser Service.