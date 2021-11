Ein Spiegel der musikalische Vielfalt an der Musikschule Grünwald - das soll das Lehrerkonzert am Sonntag, 21. November, im August-Everding-Saal sein. Unter dem Titel "Kontraste" präsentieren die Protagonisten von 18 Uhr an dort Ausschnitte aus ihren aktuellen Konzertrepertoires. Die facettenreichen musikalische Soiree gestalten zwölf Lehrkräfte der Musikschule Grünwald, es dürfte ein kontrastreicher Streifzug quer durch Stile, Genres und Epochen werden: Auf dem Programm stehen teils selten zu hörende Solo- und Ensemblewerke von Jean-Philippe Rameau, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Marcel Tournier, Gian Carlo Menotti und Hoagy Carmichael. Der Eintritt ist frei, Einlass von 17.30 Uhr an.