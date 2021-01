Der Schutz alter Menschen, gerade derjenigen, die in Heimen leben, gehört in der Pandemie zu den Prioritäten. Das gelingt nicht immer, ein Missstand, den Angela Zahn (FDP) bei der Sitzung des Grünwalder Gemeinderates sichtlich bewegt ansprach, ausgelöst auch durch die Situation im Senioren- und Pflegeheim Römerschanz, wo rund ein Drittel der Bewohner infiziert sein soll. Dass man solche Orte schützt "wie ein Trutzburg" forderte Zahn, und rannte offene Türen bei Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) ein, der sich "sensibilisiert" zeigte. Ob eine Gemeinde wie Grünwald noch mehr tun könne, etwa mehr Tests ermöglichen? Wie sich in der folgenden Diskussion zeigte, liegt es weniger am Willen oder Geld, sondern eher daran, dass es zu wenig geschultes Personal für die Abnahme der Tests gebe. Neusiedl verwies freilich darauf, dass sich die Situation demnächst bessern könne, etwa durch die Möglichkeit, sich selbst schnell zu testen.