15. November 2018 Grünwald

Der Verein Network Women Grünwald feiert Zehnjähriges

Einflussreiche Freunde zu haben kann sehr hilfreich sein - Männer wissen das seit Jahrhunderten. Wer Insider kennt, kommt an Insider-Informationen und kann diese für sich nutzen. Und vielleicht auch noch mit einer netten Empfehlung rechnen. Gute Kontakte helfen, ganz gleich, ob es um einen großen Geschäftsabschluss oder "nur" um einen zuverlässigen Babysitter geht. Solche Vorteile wollten auch Frauen für sich nutzen. In Grünwald gründete sich daher vor zehn Jahren der Verein "Network Women Grünwald". "Private und berufliche Netzwerke, die nicht nur als Kontaktbörsen funktionieren, sondern vor allem Halt und Sicherheit geben, wenn das Leben in unruhiges Fahrwasser gerät" - so definieren die Network Women ihr übergeordnetes Ziel. Frauen den Rücken zu stärken und ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu erkennen und entsprechend zu präsentieren, anstatt ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, ist ein weiteres Anliegen des Vereins. Denn "Frauen haben es oft schwerer, sich im beruflichen Umfeld zu positionieren", sagt die Vorsitzende Renate Kreuzer.

Rund 85 Mitglieder zählt der Verein derzeit, rund 350 Frauen gehören zum erweiterten Kreis, die regelmäßig an Veranstaltungen von Network Women Grünwald teilnehmen. In den Fachvorträgen erfahren die Besucherinnen beispielsweise mehr über die Macht der Stimme, ob eine Krise Ende oder Chance darstellt. Nicht nur Karrierefrauen, so Kreuzer, sondern alle Frauen, die Interesse haben, sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen, sind willkommen. Der Verein bietet auch Kunstführungen und Seminare an. Die Bandbreite der Berufe ist groß und reicht von der Gärtnerin über die Försterin bis zur Ärztin.

Zur Feier des Geburtstages tritt am Freitag, 16. November, 19 Uhr im Bürgerhaus Römerschanz der vielfach ausgezeichnete und international bekannte Bühnenkünstler Gaston Florin mit seinem Programm "Mann spricht Frau" auftreten. Karten in der Buchhandlung Horn und an der Abendkasse.