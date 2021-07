Der diesjährige Sommer-Leseclub der Gemeindebibliothek Grünwald hat in dieser Woche begonnen. Heuer erlesen dabei Kinder und Jugendliche im Wettstreit mit den Erwachsenen die Distanz zwischen der Grünwalder Brücke bis runter zur Isar. Es gilt also, so viele Bücher (mindestens drei) zu lesen, dass diese gestapelt so hoch sind wie die Strecke zwischen der Grünwalder Brücke bis zum Fluss, nämlich 27 Meter. In der Bibliothek sowie der Buchhandlung Rupprecht können jetzt die Clubkarten abgeholt werden. Weitere Infos gibt es unter www.bibliothek-gruenwald.de.