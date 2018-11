14. November 2018, 21:25 Uhr Grünwald Kontrastreiches Lehrerkonzert

Ein Spiegel der musikalischen Vielfalt an der Musikschule Grünwald ist das Programm des jährlichen Konzerts "Kontraste", in dem die Lehrkräfte der Institution virtuose Ausschnitte aus ihrem aktuellen Konzertrepertoire vorstellen. An diesem Sonntag, 18. November, ist es wieder so weit: Das Publikum kann im August-Everding-Saal die Lehrer in vielfältig kombinierten Ensembles auf ihrem kontrastreichen Streifzug quer durch musikalische Stile, Genres und Epochen begleiten. Es spielen: Irmgard Bürgle (Blockflöte), Nina Burkart (Sopran), Aloisia Dauer (Violine), Carmen Herb (Klavier), Anette Hornsteiner (Harfe), Bernhard Huber (Violoncello), Eunjin Kim (Klavier), Nicolai Pfeffer (Klarinette), Gabriele Roskothen (Klavier), Ernst Schindler (Klavier) und Darko Vasiljevic (Violine).

Auf dem Konzertprogramm stehen zum Teil selten zu hörende Solo- und Kammermusikwerke von Dario Castello, Frédéric Chopin, Louis Spohr, Sergej Prokofjew, Darius Milhaud, Zoltán Kodály, John Williams, Toivo Kärki und Unto Mononen. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro. Der Vorverkauf ist möglich in der Musikschule Grünwald, Ebertstraße 1, Telefon 089/649 66 00.