Mit einem Fit-Mix-Kurs wartet die Münchner Volkshochschule in Grünwald auf. Das Programm mit verschiedenen Hilfsmitteln soll Power und Spaß garantieren. Auf die Teilnehmer wartet ein Training für Herz, Kreislauf und Muskulatur, das Kondition, Koordination und Beweglichkeit verbessern soll. Dehnungs- und Entspannungsübungen runden die Stunden ab. Der vierteilige Kurs startet am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr im Gymnastikraum bei der Schwimmhalle. Anmeldungen sind montags bis donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr sowie am Mittwoch zusätzlich zwischen 14 und 17 Uhr in der Grünwalder Geschäftsstelle der VHS im Bürgerhaus Römerschanz, Telefon 089/641 11 82, oder online unter www.mvhs.de und per E-Mail an gruenwald@mvhs.de möglich.