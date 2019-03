22. März 2019, 22:13 Uhr Grünwald Klassisches Benefizkonzert

Das 1994 gegründete Schumann Quartett München setzt sich aus vier Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters zusammen und besteht in dieser Besetzung unverändert seit 25 Jahren. Die erste Geige, Barbara Burgdorf, ist Konzertmeisterin des Bayerischen Staatsorchesters, Traudi Pauer spielt die zweite Violine, Oliver Göske Violoncello, Stephan Finkentey ist Solobratscher des Orchesters. Am Mittwoch, 27. März, gastiert das hochkarätige Ensemble, das auch immer wieder international konzertiert, im Grünwalder August-Everding-Saal. Sein Aufritt ist ein Benefizkonzert, der Erlös geht an die Hospizarbeit der Palliativstation Harlaching. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert, Schostakowitsch und Elgar. Der Eintritt ist frei, der Förderverein der Palliativstation Harlaching bittet die Gäste im Anschluss um eine Spende.

Die Palliativstation Harlaching wurde 1997 eröffnet und war damit die erste an einem kommunalen Krankenhaus in Deutschland. Den Förderverein gibt es seit 2012. Das Konzert in Grünwald beginnt um 20 Uhr.