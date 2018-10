24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Grünwald Karriere flussaufwärts

Grünwalds neuer Hauptamtsleiter Tobias Dietz war stets in Gemeinden an der Isar tätig

Von Claudia Wessel, Grünwald

Wenn es so kommt, wie Tobias Dietz es sich wünscht, dann wird er einmal viele der Kollegen, die ihm jetzt noch einiges an Erfahrung im Grünwalder Rathaus voraus haben, gehen sehen. Denn der neue Hauptamtsleiter ist jung, 31 Jahre alt. Wenn er, wie es sein Plan ist, einst in Grünwald in Ruhestand geht, also in etwa 36 Jahren, werden sowohl der heutige Bürgermeister als auch Dietz' heutige gleichberechtigte Abteilungsleiter - Kämmerer Raimund Bader, Stefan Rothörl vom Bauamt und Wolfgang Reger vom Wasserwerk, alle Mitte oder Ende 50, längst Rathaus-Geschichte sein.

Noch aber ist Dietz, der seit 1. Oktober im Amt ist, der Neue, der sich bei seiner ersten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend noch konzentrieren musste. Natürlich hat er sich den Gemeinderäten schon vorgestellt, doch "kennen" wäre zu viel gesagt, gibt er zu. Auch in der Bürgerversammlung, an der er Anfang Oktober schon teilnahm, passierte es ihm, dass er "manche Menschen zweimal begrüßte". Immerhin ist er mit den Namen der 83 Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus schon sehr weit gediehen, freut er sich. Und, eine er wichtigsten Nachrichten bei dieser Neubesetzung: "Mit Bürgermeister Neusiedl verstehe ich mich sehr gut." Für die Gerüchte von Differenzen zwischen seinem Vorgänger Peter Gantner und Neusiedl hat er lediglich ein Schulterzucken.

Dass er in der Lage ist, mit den unterschiedlichsten Menschen gut zusammenzuarbeiten, zeigt allein sein beruflicher Werdegang. Grünwald ist die vierte Gemeinde, in der er tätig ist, und jeder Wechsel war ein Aufstieg. Nach seiner Ausbildung zum "Verwaltungsfachangestellten der Inneren und Kommunalverwaltung des Freistaats Bayern" von 2004 bis 2007 in Eching in Niederbayern - einer Gemeinde mit 3700 Einwohnern - war er dort im Bauamt beschäftigt, mit einer neunmonatigen Unterbrechung für seinen Wehrdienst. 2009 wechselte er nach Tiefenbach, einem ebenfalls kleinen Ort im Landkreis Landshut, wo er bereits Leiter des Vorzimmers des Bürgermeisters und Pressereferent war. Dort hatte er eine nette Aufgabe: "Der Bürgermeister war Landwirt und ich musste ihm immer die Unterschriftsmappen aufs Feld bringen."

Sein nächster beruflicher Wechsel führte ihn nach Markt Essenbach, einer Gemeinde mit bereits 12 000 Einwohnern - Grünwald hat rund 11 000. Dort war er im Bauamt tätig und absolvierte nebenbei eine zweijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt an der Bayerischen Verwaltungsschule. Nach dieser Ausbildung kam der nächste Karriereschritt: Dietz wurde stellvertretender Geschäftsleiter.

Die Ausschreibung für den Grünwalder Hauptamtsleiter entdeckte Dietz im Bayerischen Staatsanzeiger. Er freut sich sehr, dass er ausgewählt wurde und wiederum einen Karrieresprung gemacht hat. Allerdings den letzten. "Als Angestellter habe ich die höchste Position erreicht", sagt er. Und wenn er noch mehr möchte? Möchte er nicht, sondern nur auf diesem Level seine Arbeit gut machen. Als Leiter des Hauptamts ist Dietz Vorgesetzter aller Mitarbeiter im Personal, im Standesamt, in der Abteilung Jugend und Soziales, im Meldeamt, in der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, im Kulturamt, im Umweltamt, in der Gemeindebibliothek und der EDV-Abteilung.

Außer der Leitungsfunktion hat Grünwald noch einen Reiz für Dietz: die Nähe zu den Bergen. Denn er ist begeisterter Bergwanderer und Skifahrer. Da überdies seine Lebensgefährtin in München arbeitet, war Grünwald sehr passend. Und nicht zuletzt liegt sein neuer Wohnort an der Isar, so wie bisher alle Gemeinden, in denen Tobias Dietz in seiner bisherigen Karriere tätig war.