12. November 2018, 21:53 Uhr Grünwald Jung und Alt musizieren

Die Jugendblaskapelle der Freunde Grünwalds bietet nicht nur Jugendlichen, sondern Musikliebhabern jeglichen Alters eine Plattform zum gemeinsamen Musizieren. Das Zusammenspielen zwischen jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen funktioniert einwandfrei und bringt allen Beteiligten viel Spaß. Das möchten die Freunde Grünwalds bei ihrem Herbstkonzert am Samstag, 17. November, in der Mehrzweckhalle im Freizeitpark, Ebertstraße 1, unter Beweis stellen. Gespielt werden unter anderem die schönsten Motive aus "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber. Auch das Blasorchester mit seinem Dirigenten Michael Kummer wird einige Stücke zu diesem Abend beitragen. Beginn ist um 19 Uhr. Karten sind zum Preis von zehn Euro an der Abendkasse erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.