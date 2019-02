7. Februar 2019, 22:08 Uhr Grünwald Hommage ans Akkordeon

Die Grünwalder eröffnen ihre Reihe "Klassik Plus" im August-Everding-Saal mit einem eher ungewöhnlichen Instrument: dem Akkordeon. Félicien Brut, einer der unkonventionellsten Akkordeonisten Frankreichs, das Streichquartett Quatuor Hermès und Édouard Macarez am Kontrabass demonstrieren unter dem Titel "Le Pari des Bretelles" am Donnerstag, 21. Februar, von 20 Uhr an die Vielfältigkeit des Instruments. Gespielt werden Kompositionen von Jacques Brel, Richard Galliano, Sergej Prokofjew, Astor Piazzolla, Richard Galliano und Thibault Perrine. Karten zu 22, 18 und 15 Euro sind bei der Buchhandlung Horn erhältlich, Schloßstraße 14c, Telefon 089/641 04 71.