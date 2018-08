26. August 2018, 21:49 Uhr Grünwald Hochkaräter der Klassik

Der August-Everding-Saal in Grünwald avanciert im September zweimal zum Schauplatz besonderer Konzerte: In der Reihe "Klassik Plus" ist am Donnerstag, 20. September, der mehrfach preisgekrönte italienische Perkussionist Simone Rubino zu Gast und kombiniert Johann Sebastian Bach mit Neuer Musik. Er trennt die sechs Sätze von Bachs Cello-Suite Nr. 3 voneinander und durchsetzt sie mit Stücken, die sich auf den Komponisten beziehen. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag 6. September. Die "Grünwalder Konzerte" starten am 28. September mit einem hochkarätigen Trio in den Herbst: Klarinettist, Komponist und Dirigent Jörg Widmann, Bratschistin Tabea Zimmermann und Pianist Dénes Várjon präsentieren Werke Schumann, Mozart sowie Widmann. Vorverkaufsstart ist der 14. September.