Die Grünwalder Konzerte starten am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, mit einem besonderen Klavierabend in den Herbst. Zu Gast im August-Everding-Saal ist Ronald Brautigam, einer der bekanntesten Musiker der Niederlande, der international zu den führenden Pianisten seiner Generation zählt und einer der wenigen ist, die sich professionell sowohl auf dem Hammerklavier als auch auf modernen Instrumenten konzertieren. In Grünwald wird er auf einem Hammerflügel von Paul McNulty spielen. Begleitet wird er von Esther Hoppe (Violine) und Christian Poltéra (Violoncello). Hoppe ist unter anderem Gewinnerin eines Mozart-Wettbewerbs in Salzburg, Poltéra wurde 2004 von der BBC als New Generation Artist ausgewählt. Auf dem Programm stehen Stücke von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und ein Klaviertrio von Franz Schubert. Karten für 27, 23 und 17 Euro sind bei der Buchhandlung Horn, Schloßstraße 14c, in Grünwald, Telefon 089/641 04 71, erhältlich.