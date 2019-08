In Grünwald können sich Gemeindebürger von sofort an ein elektrisches Lastenrad kostenlos ausleihen. Das Angebot geht auf einen Antrag der CSU zurück und wurde Mitte Juni vom Verwaltungsausschuss des Gemeinderates einstimmig auf den Weg gebracht. Jetzt stehen auch die Details fest: Nach Angaben aus dem Rathaus steht das von der Gemeinde angeschaffte E-Lastenrad im Fahrradgeschäft "Radl Bock" in der Emil-Geis-Straße 5 in Grünwald. Dort kann es dienstags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr ausgeliehen werden. Wer das tun will, muss seinen Personalausweis mitbringen, die Nutzungsbedingungen unterschreiben und eine Kaution von 100 Euro in bar hinterlegen.