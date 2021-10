Die altmodische Maxime "Schweigen ist Gold" wird heute eher selten beherzigt, es wird gequatscht und kommentiert auf Teufel komm raus, ob digital oder oral. Dass die Kabarettistin Franziska Wanninger gerne redet, sei freilich "ein Glück fürs Publikum", wie die AZ mal urteilte. Und in der Tat machen inspirierende Inhalte und Pointensicherheit, kombiniert mit Bühnenpräsenz und darstellerischer Wandlungsfähigkeit, einen entscheidenden Unterschied. Die in Simbach am Inn geborene Wanninger gastiert diesen Donnerstag, 14. Oktober, in der Grünwalder Gemeindebibliothek mit ihrem Programm "Furchtlos glücklich", Beginn 19.30 Uhr, Karten und Infos gibt es in der Bibliothek (089/6412470) oder www.bibliothek-gruenwald.de.