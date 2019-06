27. Juni 2019, 22:01 Uhr Grünwald Freier Eintritt in der Filmstadt

Alle Grünwalder Bürger können an diesem Wochenende kostenlos die Bavaria Filmstadt besuchen. Sie sind von der Gemeinde und von der Bavaria Film eingeladen, die den Eintrittspreis ermäßigt berechnet. Am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, können alle, die einen entsprechenden Bürgerbrief im Briefkasten hatten und diesen mitbringen, kostenlos das neue Filmstadt Atelier besichtigen und die Filmstadt Führung mitmachen. Durch die Geste möchte der Gemeinderat "seinen Stolz und seine Wertschätzung" dafür ausdrücken, dass die Bavaria Film seit 100 Jahren in Grünwald sitzt, heißt es in dem Brief. Geöffnet ist jeweils von 9 bis 18 Uhr.