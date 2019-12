Die FDP im Landkreis dringt angesichts der jüngsten großen Störung am Donnerstag im Stellwerk am Ostbahnhof auf sofortige Verbesserungen im S-Bahn-System. "Seit Jahren leiden die Fahrgäste an derartigen Störungen und Ausfällen", sagt Landratskandidat Michael Ritz aus Grünwald. "Es ist höchste Zeit für Sofortmaßnahmen, um diese untragbaren Zustände endlich zu beheben. Das Vertrösten auf eine zweite Stammstrecke, die erst in acht oder zehn Jahren kommt, ist keine Lösung, sondern eine politische Bankrotterklärung." Der Landratskandidat Ritz mahnt eine Reihe von Maßnahmen an. Dazu zählen die sofortige Modernisierung und Ertüchtigung der Stellwerke und die Einführung eines modernen Zugleitsystems, das kürzere Zugabstände und S-Bahn-Taktung ermöglicht.