Gleich zwei Wohnungseinbrüche in Grünwald beschäftigen derzeit die Polizei: In der Nacht zum Mittwoch zwischen 0.20 und 0.30 Uhr kamen bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Anwesens in Grünwald und versuchten mit Gewalt, Fenster und eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, zogen die verhinderten Einbrecher wieder ab. Reiche Beute dagegen machten Unbekannte bereits im Zeitraum von Donnerstag, 19. August, 10 Uhr bis Sonntag, 22. August, 19 Uhr ebenfalls in Grünwald. Der oder die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf, suchten im Haus nach Wertgegenständen und wurden fündig: Gestohlen wurden unter anderem drei hochwertige Armbanduhren - darunter eine von der Marke Rolex. Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Das Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Personen, die im Bereich der Hubertus-, Habermann-, Walleitner-, Frundsberger- und Bomhardstraße Verdächtiges beobachtet haben (Telefon: 089/29 10-0). Etwaige Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. Der 62-jährige Eigentümer der Uhren hat eine Belohnung für die Beibringung seiner Uhren ausgesetzt.