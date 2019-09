Artikel per E-Mail versenden

Das Herbstprogramm des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing in Grünwald beginnt am Donnerstag, 26. September, mit dem Vortrag "Nikolaikirche, montags um fünf - Das Leipziger Friedensgebet und die Friedliche Revolution 1989". Der Theologe und Historiker Hermann Geyer berichtet von 19.30 Uhr an im Gemeindezentrum, Wörnbrunner Straße 1, von diesem einschneidenden Kapitel deutscher Zeitgeschichte.