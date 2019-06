10. Juni 2019, 21:41 Uhr Grünwald Burschen feiern Dorffest

Das 28. Dorffest des Burschenvereins Einigkeit Grünwald steigt von Donnerstag, 20. Juni, bis Samstag, 22. Juni. Am Donnerstag - übrigens den ganzen Tag bei freiem Eintritt - geht es um 11.30 Uhr los mit einem gemütlichen Weißwurstfrühstück und Festzelt- und Biergartenbetrieb. Die Grünwalder Blaskapelle ist für die passende Einstimmung da. Von 14 Uhr an spielen "Benny Gast" Livemusik. Ein Highlight ist von 15 Uhr an das Schafkopfrennen. Am Freitag geht es um 14 Uhr weiter im Biergarten, von 18 Uhr an ist Partystimmung im Festzelt mit der Band "Nachtstark". Die Bar öffnet um 20 Uhr. An diesem Tag ist der Eintritt frei bis 18 Uhr. Am Samstag öffnet der Biergarten schon um 12 Uhr, gegen 13 Uhr ist das Spanferkel fertig und bereit zum Verspeisen, dazu spielt die "Blaskapelle Deining". Ein Familiennachmittag mit Kinderprogramm beginnt um 14 Uhr. Die Cagey Strings heizen von 18 Uhr an den Gästen ein, die Bar öffnet wiederum um 20 Uhr.