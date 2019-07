10. Juli 2019, 22:03 Uhr Grünwald Burgfest in Grünwald

Die "Freunde Grünwalds" laden zum Burgfest am Wochenende des 20. und 21. Juli ein. Das Fest beginnt am Samstag um 16 Uhr mit Blasmusik bei Kaffee und Kuchen. Von 17 Uhr an gibt es einen Ochsen vom Grill und Musik bis 24 Uhr. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul. Die Sängerrunde der Freunde Grünwalds singt dazu eine Messe von Michael Haydn. Um 11 Uhr startet ein festlicher Umzug vor der Kirche, die Teilnehmer marschieren über Schlossstraße, Luitpoldweg und Rathausstraße zurück in die Burg. Die Bewirtung im Burghof beginnt am Sonntag um 11Uhr mit Steckerlfisch und Grillhendln.