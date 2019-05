24. Mai 2019, 22:07 Uhr Grünwald Beethoven-Abend in Grünwald

Der 1979 in Rumänien geborene Pianist Herbert Schuch hat in seiner Karriere bedeutende Wettbewerbe gewonnen, darunter die London International Piano Competition und den Internationalen Beethoven-Klavierwettbewerb Wien. Mit diesem Giganten wird sich Schuch bei seinem Konzert am 6. Juni im Grünwalder August-Everding-Saal befassen. Schuch spielt Beethovens Klaviersonate Nr. 4, 8 ("Pathétique"), 9 und 10. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Horn, Schloßstraße 14c.