4. November 2018, 21:50 Uhr Grünwald Anders sein, anders sehen

"Anders sehen" lautet der Titel einer Ausstellung mit Bildern der Bewohnerinnen und Bewohner, die aufgrund einer Hirnschädigung in der Pfennigparade Reversy GmbH Grünwald wohnen. Die Bilder sind in den letzten zwei Jahren im Rahmen der Kunsttherapie entstanden und in unterschiedlichen malerischen und zeichnerischen Techniken geschaffen. Sie sind meist farbenfroh und humorvoll. Die Kunsttherapie im Haus Grünwald eröffnet den Künstlerinnen und Künstlern einen neuen Weg ihre Empfindungen auszudrücken und ihre innere, aufgrund des individuellen Schicksals, veränderte Weltsicht darzustellen.

Diese innere Weltsicht kann man jetzt im Grünwalder Rathaus, Rathausstr. 3, kennenlernen. Die Vernissage findet am Donnerstag, 8. November, von 18 Uhr an statt. Die Ausstellung bleibt anschließend noch bis zum 23. November im Rathausfoyer.