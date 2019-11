Die Freunde Grünwalds laden zum bairischen Adventssingen ein für Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Maria Königin, Kardinal Faulhaber Platz 1 in Grünwald. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 15 Jahren stellen in diesem Jahr ihre weihnachtlichen Lieblingsgeschichten vor, dazu gibt es Musik und Lieder zum Advent. Es musizieren die Grünwalder Burgspatzen, der Kinderchor der Martin-Kneidl-Grundschule, das Grünwalder Gitarrenduo, das Vocalensemble der Musikschule, die Sängerrunde und das Bläserquartett der Freunde Grünwalds. Außerdem feiert das vor wenigen Wochen gegründete Männergesangsterzett "Edelweiß Dreigsang Grünwald" Premiere. Der Eintritt kostet zehn Euro und ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei. Karten gibt es bei Lederwaren Zacherl in Grünwald, Rathausstraße 1, oder an der Abendkasse.