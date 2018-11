21. November 2018, 22:07 Uhr Grasbrunn Zulassungsstelle seltener geöffnet

Von Dezember an gelten in der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in Neukeferloh neue Öffnungszeiten. Weil Autofahrer inzwischen einen Großteil der Dienstleistungen online erledigen können - etwa Wunschkennzeichen reservieren, Fahrzeug abmelden oder Wiederzulassung veranlassen - und auch die Bürgerbüros in den Gemeinden für Antragstellungen genutzt werden können, reduziert das Landratsamt die Zeiten, an denen die Außenstelle in dem Grasbrunner Ortsteil geöffnet ist. Die Mitarbeiter sind künftig montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 13.30 bis 16 Uhr da. Termine können online vereinbart werden, sodass Wartezeiten laut Landratsamt entfallen.