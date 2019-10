Traditionell wird dem heiligen Hubertus, dem Patron der Jäger, in den ersten Novembertagen gedacht. So auch am Sonntag, 3. November, in der Kirche St. Aegidius in Keferloh, wenn der Förderverein der Kirche einlädt. Musikalisch gestaltet wird die Messe von der Waidmannsgilde München, einem renommierten Münchner Jägerverein, der mit den Jagdhörner aufspielen wird. Beginn ist um 18 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Beisammensein am Schwedenfeuer mit Gulaschsuppe und Getränken. Kostenbeitrag: sechs Euro.