Das Team des Dorfladens in Harthausen feiert das zehnjährige Bestehen des Ladens. Dieser befindet sich im alten Feuerwehrhaus, Am Feuerwehrhaus 1, und bietet vor allem den Harthauser Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit, alltägliche Dinge im Ort einzukaufen. Am Samstag, 14. September, werden von Mittag an mit musikalischer Begleitung Speisen und Getränke angeboten.