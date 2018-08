8. August 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Wochenende mit Pferden

Ein Reiterfreizeit-Wochenende für neun- bis 13-jährige Mädchen bietet die offene Jugendarbeit Grasbrunn an. Los es geht am Freitag, 21. September. Bis zum Sonntag bleibt die Gruppe auf dem Ponyreithof St. Margarethen in Brannenburg im Chiemgau. Der Aufenthalt kostet 130 Euro inklusive An- und Abreise im Bus, Vollverpflegung und Reitunterricht. Eine Anmeldung ist von sofort an im Kinder- und Jugendtreff Lemon-Club möglich.