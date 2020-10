Die Kfz-Zulassungsstelle in Grasbrunn bleibt auch in der kommenden Woche geschlossen. Grund ist ein positiver Coronatest eines Mitarbeiters. Am Montag wurde daher die Schalterhalle der Behörde für den Publikumsverkehr dicht gemacht. Wie das Landratsamt mitteilt, soll sie am kommenden Donnerstag, 5. November, wieder öffnen. Dann gilt wie bereits vor der Schließung: Persönliche Vorsprache ist nur mit Voranmeldung beziehungsweise Terminvereinbarung möglich. Kunden können voraussichtlich wieder von Dienstag, 3. November, an Termine in der Kfz-Zulassung buchen. Bis dahin werden alle Dienstleistungen, die online beantragt und abgewickelt werden können, weiterhin bearbeitet. Ebenso ist die Antragstellung für bestimmte Verfahren per Post möglich.