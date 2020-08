Die Wasserleitung in der Leonhard-Stadler-Straße in Grasbrunn wird in der letzten Augustwoche saniert. Die Baumaßnahme erstreckt sich vom neuen Kreisverkehr bis zur Einmündung der Tiroler Straße. Die bestehende PVC-Leitung, an der im August 2018 bereits ein Rohrbruch aufgetreten ist, wird durch eine moderne Leitung aus duktilem Gussrohr ersetzt und soll die Versorgungssicherheit der Gemeinde beim Trinkwasser steigern. Die Straße wird während der Bauarbeiten halbseitig befahrbar sein. Der Zeitpunkt der Sanierung ist günstig, da die Fahrbahnoberfläche in der Leonhard-Stadler-Straße im Auftrag der Gemeinde erneuert wird.