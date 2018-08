27. August 2018, 22:13 Uhr Grasbrunn Wahlkampf-Auftakt in Keferloh

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen steht die Landtagswahl an und im beginnenden Wahlkampf ist der Keferloher Montag ein wichtiger Termin für die Parteien und ihre Spitzenpolitiker. Deshalb kommt am Vorabend des Landwirtschaftsfest Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Keferloh. Söder spricht am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr im Festzelt. Ihn begleiten der Landtagsabgeordnete des Stimmkreises München-Land Nord, Ernst Weidenbusch, und der oberbayerische JU-Spitzenkandidaten Daniel Artmann. Bereits am Samstag, 1. September, hat die SPD das Keferloher Festzelt für sich reserviert. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wollen in Keferloh eine "Bürgersprechstunde" abhalten, wie es in der Ankündigung der Partei heißt. Kohnen wolle in Bayern einen neuen Stil etablieren, sagt die SPD-Kreisvorsitzende Bela Bach. "Wie dieser aussehen kann und was wichtig ist für die Zukunft des Freistaats, darüber wollen wir im Keferloher Festzelt sprechen." Neben Kohnen und Reiter wird auch Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche teilnehmen. Einlass ins Festzelt ist von 14 Uhr an.