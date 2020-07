Fünf Mal in Folge musste das traditionelle Monatstreffen im Wirtshaus am Sportpark in Grasbrunn ausfallen. Am Freitag, 17. Juli, ist es wieder so weit, und nach den langen Entbehrungen lautet dementsprechend das Motto: "Plötzlich ist man allein Gruppe." Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Allein sein müsse nicht sein, man sollte selbst den Mut und den Wunsch haben rauszugehen, schreibt der Veranstalter und nennt eine Reihe eigener Angebote wie etwa Nordic Walking an Dienstagen durch den Wald oder das Boßeln, eine Art Querfeldeinkegeln, am 25. und 29. August.