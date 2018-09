14. September 2018, 22:10 Uhr Grasbrunn Tipps zum Datenschutz

Seit dem 25. Mai gilt die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) zwingend auch für kleine Unternehmen, Handwerker und Selbstständige. Die Gemeinde Grasbrunn möchte Hilfestellung leisten und Antworten geben auf Fragen wie: Was muss für datenschutzkonformes Arbeiten beachtet werden? Daher veranstaltet sie in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband des Bundes der Selbständigen, Gewerbeverband Bayern e.V. am Dienstag, 18. September, eine Informationsveranstaltung im kleinen Saal des Bürgerhauses Neukeferloh. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es informiert der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Otto Madejczyk. Der Eintritt ist frei.