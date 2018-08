2. August 2018, 22:12 Uhr Grasbrunn Tanzend zu Gott sprechen

Tanzen statt beten: In der romanischen Kirche Sankt Aegidius Keferloh findet am Dienstag, 7. August, von 18.30 bis 20 Uhr ein getanztes Gebet. Dabei nehmen die Besucher an einfachen Kreistänzen teil. So soll man zur Ruhe kommen und mit Gott in Verbindung treten. Angeleitet wird die Gruppe von zwei Frauen, die bereits meditative Tanzkurse in Ottobrunn betreuen. Mitmachen darf jeder, der Freude an Bewegung hat. Bequeme Schuhe werden empfohlen.