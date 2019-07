31. Juli 2019, 21:59 Uhr Grasbrunn Tanzen und beten

Unter dem Motto "Unser Tanz soll unser Gebet sein" lädt der meditative Tanzkreis von St. Magdalena in Ottobrunn am Samstag, 6. August, in die Kirche St. Aegidius Keferloh ein. Von 18.30 Uhr an werden Birgit Filipiak-Pittroff und Petra Strazdins den Abend für alle Teilnehmer mit angeleiteten Kreistänzen und Gebärden gestalten, bei denen Ruhe und Besinnung gesucht werden können.